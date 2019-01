Neues aus der Sterne-Küche

NÜRNBERG - Benedikt Wittek unterstützt künftig Inhaber Stefan Meier im "ZweiSinn" in St. Jobst. Felix Schneider, Küchenchef im "Sosein" ist "Koch des Monats" im Magazin Der Feinschmecker.

Felix Schneider, Küchenchef des Sterne-Restaurants "Sosein", ist der "Koch des Monats" im Magazin "Der Feinschmecker".



Neues aus Nürnbergs Sterne-Gastronomie: Benedikt Wittek, der schon im Drei-Sterne-Restaurant "Sonnora" in Dreis nahe Trier gearbeitet und zuletzt als Küchenchef des "Anthony’s Kitchen" in Meerbusch Ende 2017 einen Michelin-Stern erkocht hat, wechselt ins Nürnberger Sterne-Restaurant "ZweiSinn". Gemeinsam mit Inhaber und Küchenchef Stefan Meier wird er an der weiteren Entwicklung des "ZweiSinn" und dessen kulinarischen Kreationen arbeiten.

Und wieder gibt es eine Auszeichnung für Felix Schneider: Der Küchenchef, des Sterne-Restaurants "Sosein" in Heroldsberg, ist der "Koch des Monats" im Magazin Der Feinschmecker. Warum es sich lohnt, ins ländliche Heroldsberg zu fahren, fragt Der Feinschmecker. "Wer zum "Sosein" reist, erlebt einen urfränkischen Abend, eine kulinarische Momentaufnahme der Umgebung." Außerdem ist das "Sosein" in dem neuen Führer "Truth, Love & Clean Cutlery" erwähnt, der die weltweit ökologisch, nachhaltig und ethisch vorbildlichen Restaurants auflistet.

