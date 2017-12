Neues Kleid für ein altes Traditionslokal

NÜRNBERG - Im frisch sanierten "Augustiner Zur Schranke" gibt es wieder fränkische Küche. Zur kulinarischen Pause lädt das "Bao Street" ein. Der neue "ToyCocktail" wurde gekürt und das Kochbuch-Projekt "Recipes Welcome" ist jetzt als Buch erhältlich. Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

Ogstoch'n is: Franz Gerber, früherer Pächter vom "Augustiner Zur Schranke", lässt mit einem Schlag den Gerstensaft fließen. Die neuen Betreiber Gerhard Rippel, Florian Dittmeyer (verdeckt) und Axel Müller haben gestern die Traditionsgaststätte am Tiergärtnertor offiziell übernommen und wiedereröffnet. Foto: Horst Linke



Gegen 11.45 Uhr fahren die letzten Autos der Bautrupps davon, während das neue Betreiber-Trio Gerhard Rippel, Axel Müller und Florian Dittmeyer die Gäste im frisch sanierten "Augustiner Zur Schranke" am Tiergärtnertor begrüßt. Ein halbes Jahr gaben sich die Handwerker die Klinke in die Hand, um das historische Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert wieder in ein Schmuckstück zu verwandeln. Dass der Gasthof im Nürnberger Volksmund "Schlenkerla" genannt wurde, sollte man allerdings endgültig vergessen: Das Bamberger Bier wurde zugunsten vielerlei Augustiner-Biere, von Edelstoff bis Heller Bock, von der Karte gestrichen.

"Sehr schön ist es geworden", sagt Franz Gerber, der zusammen mit seiner Frau Inge das "Augustiner Zur Schranke" 34 Jahre lang geführt hat, und zwinkert ein paar Mal heftig. Das Wiedersehen sei nicht so leicht, "da hängt mein Herz dran." Dafür darf Gerber dann das erste Fass zur Feier der Eröffnung anstechen, was er routiniert und mit eigenem Zapfzeug tut.

Die Stammgäste klatschen. "Ich hatte Angst, dass es nicht schön wird", sagt Heinrich Polster, der seit 1952 ins Lokal kommt. "Aber es gefällt mir!" Rustikal ist die Einrichtung mit der alten, aufgearbeiteten Holzvertäfelung an den Wänden und den rohen Holztischen. Mehr Platz wurde durch die Verlegung der Toiletten ins Obergeschoss geschaffen.

Gutbürgerliche, fränkische Küche von Stadtwurst mit Musik (3,90 Euro) über Bratwürste (ab 7,40 Euro) bis zu Schnitzel und Braten (12,90 Euro) bringen Gerhard Rippel, Axel Müller ("Haru" in Nürnberg) und Florian Dittmeyer ("Tio"/"Tio Rustica" in Erlangen) auf den Tisch, die seit ein paar Monaten ebenfalls zu dritt das Wirtshaus "Burgwächter" unterhalb der Burg betreiben. Stammtisch-freundlich seien sie und wünschen sich, dass auch die Einheimischen den Weg ins gemütliche Lokal finden. Apropos finden: Archäologen stießen bei den Renovierungsarbeiten im Keller auf einen 14 Meter tiefen Brunnen, der aus dem Spätmittelalter stammt. Und der soll künftig der Mittelpunkt des "Brunnenstüberl" werden.

"Pho" oder "Bao Burger": Wer eine Pause vom Einkaufsbummel im Franken-Center braucht, ist im "Bao Street" richtig. Foto: Ulrich Schuster



Das "Bao Street" lädt zur kulinarischen Pause ein

Nur noch zwei Wochen bis Weihnachten, die Zeit rast. Umso wichtiger sind kulinarische Pausen, bei denen man sich vom Einkaufsstress erholen kann. Im Franken-Center in Langwasser gibt es einen Ort, in dem man zwischen der Geschenke-Suche und dem Besorgen von Gutscheinen ein bisschen auftanken kann.

Das "Bao Street" liegt ganz am Ende im Erdgeschoss. Das Tageslicht fällt durch große Fenster ins schön gestaltete Schnellrestaurant, in dem man nicht nur etwas auf die Hand kaufen, sondern auch frisch zubereitete asiatische Gerichte am Tisch essen kann. Das verwendete Gemüse kommt aus der Region, die Getränke holen sich die Gäste aus dem Kühlschrank.

Tien Nguyen und Mai Duong wollen aber nicht nur hungrige Mittagsgäste ansprechen, sondern auch solche, die in Ruhe einen Kaffee (aus der Rösttrommel) und ein Stück Kuchen genießen wollen. Ein bisschen Geduld muss man mitbringen, wenn man auf leckere Reisbandnudeln mit frischem Salat und Erdnüssen ("Pho", ab 7,60 Euro) wartet. Frische Zubereitung braucht eben Zeit. Dann steht die große Schüssel vor einem und sieht so hübsch angerichtet aus, dass man sich gar nicht traut zuzulangen. "Bitte durchmischen, das ist ganz wichtig", sagt Tien Nguyen. Neben etlichen Wok-Gerichten wie "Orangen-Süß-Sauer" (ab 6,50 Euro) bis "Mango Curry" (ab 6,70 Euro) locken die "Bao Burger" (ab 6,10 Euro): "Das sind gedämpfte Hefeteigbrötchen mit einem Rinder-, Hühnchen- oder Tofu-Patty, Salat und Koriander", erklärt Nguyen. Dazu gibt es Süßkartoffel-Pommes. "Viele Deutsche sind so gehetzt", sagt Tien Nguyen und will mit seinem Konzept aus Wohlfühl-Ambiente und gesunder Küche der Hektik entgegentreten.

Der neue "ToyCocktail" wurde gekürt

Immer zur Spielwarenmesse kann man in ausgewählten Nürnberger Bars den "ToyCocktail" genießen, der zuvor von einer Jury gewählt wurde. Beim Vorjahressieger "Enchilada" traten nun neun Nürnberger Bars zum 14. Mal mit ihren Drinks gegeneinander an. Mit der höchsten Punktzahl gewann der "Toyropa" von Karel Jahn, Chef der "Bar Europa", den man dann von 31. Januar bis 4. Februar 2018 probieren kann. An seine Kindheit dachte Jahn und kreierte einen "ToyCocktail", der nach orangig-frischen Fruchtbonbons schmeckt.

Vier Experten, Adriano Paulus und Andreas Till aus München, Bernd Schäfer aus Nürnberg und Berlind Bernemann, Senior Sales Manager bei der Spielwarenmesse, bewerteten nach den offiziellen Wettbewerbskriterien der Deutschen Barkeeper-Union. Der Vorjahressieger Selim Landeck aus dem "Enchilada" schaffte es mit "PiTOYa Daiquiri" auf den zweiten Platz. Platz drei belegt der "Toy Traders Tipple" von Sigrid Klein, "Gelbes Haus".

Das Kochbuch-Projekt "Recipes Welcome" ist jetzt als Buch erhältlich

Wie schmeckt eigentlich Armenien? Das fragten sich Nora Scholz, Katharina Pflug und Anna Niedermeier. Weil alle Verlage dankend ablehnten, ein Kochbuch mit Rezepten Geflüchteter herauszubringen, entschieden sie sich, das Buch im Selbstverlag erscheinen zu lassen. Im Juni haben die drei Frauen aus Nürnberg und Fürth ihr Kochbuch-Projekt "Recipes Welcome" mit einem Crowdfunding auf startnext.com gestartet.

Mehrere Monate überlegten, kochten und probierten sie zusammen mit Geflüchteten, welche Rezepte sie veröffentlichen wollen. Herausgekommen ist ein dickes Kochbuch mit tollen Fotos, das die Leibspeisen von Geflüchteten beinhaltet und diese oft unbekannten Gerichte aus vierzehn Ländern samt Porträts der Menschen dahinter vorstellt.

Aus Eritrea, Somalia oder dem Iran, aus Syrien und dem Kongo stammen die appetitlich fotografierten Rezepte. Kartoffeln mit Karotten aus Äthiopien oder Hähnchen mit Tomaten und Koriander aus Pakistan machen Lust aufs Ausprobieren. "Wir wollen Menschen und Kulturen kennenlernen, indem wir gemeinsam essen", schreiben die Autorinnen im Vorwort. Ein schönes Weihnachtsgeschenk, denken wir.

Anna Niedermeier, Nora Scholz und Katharina Pflug: "Recipes Welcome Leibspeisen von Geflüchteten", 29,90 Euro, bestellbar über www.recipeswelcome.de und im Buchhandel erhältlich.

