Osterbrunch und viel Frisches im Tagescafè "FoodStore"

Mittagspause in der kulinarischen Oase in Langwasser - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Eine kulinarische Oase zum Auftanken liegt versteckt im Eurocom-Gelände mitten in Langwasser: Das Tagescafé "FoodStore", das Gina Marie Diller und Simone Kraußer seit einiger Zeit bewirtschaften.

Noch ein Geheimtipp in Langwasser: Das Tagescafé "FoodStore", das Gina Marie Diller (Foto) und Simone Kraußer führen. © Daniel Hertwig



Die Mitarbeiter der umliegenden Firmen haben das Café bereits ins Herz geschlossen. Der "FoodStore" ist Teil der Drinks and Dresses- GmbH, zu der auch Simone Kraußers erstes Café "Deins & Meins" in der Deutschherrnstraße 27, sowie seit Anfang des Jahres die Betriebskantine von Sellbytel in der Tullnaustraße gehören. Bekannt geworden sind die beiden Frauen auch durch ihre Veranstaltungsreihe für Frauen namens "Drinks and Dresses", aus der sie dann ihre Eventagentur gründeten.

Jeden Tag steht ein anderes Gericht, wie heute Thaibolognese mit Reis (6,50 Euro) auf der Karte. Dazu eine "Suppe der Woche", wie die würzige Tomaten-Kichererbsensuppe (4,50 Euro), aber auch diverse Sandwiches (4,10 Euro), Wraps, Kuchen, Brownies und Nussecken aus der Bäckerei Wehr. Alles täglich frisch zubereitet. Gleich morgens steht Frühstück von vegetarisch über süß bis deftig an (ab 3,50 Euro).

Mieten kann man den geschmackvollen Raum auch noch, außerdem finden Veranstaltungen, wie der "Osterbrunch" am Ostersonntag, 1. April, statt. Von 10 bis 13 Uhr gibt es allerlei Feines, was österlich glücklich stimmt. Müsli, Jogurt, Käse und Wurst, Fisch und Gemüseaufstriche, Eier, Kuchen und Salate. Erwachsene zahlen 17 Euro, Kinder zwischen fünf und 14 Jahren 8 Euro, Wasser und Saft ist inklusive. Reservieren unter (0911) 80193567!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail