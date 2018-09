"Restaurant Lucy": Äthiopische Küche in Nürnberg

NÜRNBERG - Wer denkt beim Stichwort Afrika schon an gutes Essen? Unser Bild von diesem Kontinent ist viel zu stark von Armut, Krieg und Hungersnöten geprägt, als dass man sich unter afrikanischer Küche etwas Schmackhaftes vorstellen können.

Sie bringen die afrikanische Küche in die Nürnberger Südstadt: Tsehay Teka und Daniel Käb bieten in ihrem Restaurant "Lucy" äthiopische Küche an. Foto: Stefan Hippel



Daniel Käb hat freilich ganz andere Bilder im Kopf und im Herzen, wenn er an Afrika denkt, genauer gesagt an Äthiopien, sein Heimatland. Vor 21 Jahren kam er als Sechzehnjähriger nach Deutschland, machte hier eine Ausbildung zum Maschinenbautechniker. Später zog er einen Hausmeisterservice auf mit fast zwei Dutzend Angestellten. Aber er wollte noch mehr, etwas Größeres schaffen.

In der Augustenstraße im Bleiweißviertel verwirklichte er sich dann endlich den Traum vom eigenen Restaurant. Ein Name für das Lokal war schnell gefunden: "Lucy", nach dem berühmten Mädchen, dessen 1,4 Millionen Jahre altes Skelett in Äthiopien gefunden wurde. Käbs Ehefrau flog nach Addis Abeba und brachte sieben Koffer mit Bildern, Kunstgegenständen und Dekomaterial mit, mit denen das Lokal stilecht ausstaffiert wurde.

Die Speisekarte lässt uns rätseln. Unter Mesir Mey Wot, TibsFirFir oder Yebere alicha kann man sich beim besten Willen nichts vorstellen. Ersteres ist eine scharfe Linsensoße, das Zweite gebratenes Rindfleisch in Soße und Letzteres ein Rindfleisch-Curry mit äthiopischem Frischkäse serviert. Wir entscheiden uns für einen Mixteller, der uns einen Überblick über die verschiedenen Fleisch- und vegetarischen Gerichte verschafft.

Zum Essen wird Injera gereicht, ein dünnes Fladenbrot aus vergorenem, aus Wasser und Mehl hergestellten Teig. Die Injera-Fladen erinnern in ihrer weichen Konsistenz an unsere Pfannkuchen. Man reißt die Fladen in kleine Stücke und nimmt damit ein Stück Fleisch und etwas Soße auf. Wir essen, wie es sich gehört, mit den Fingern und lehnen das uns angebotene Besteck ab. Es schmeckt köstlich und unbeschreiblich; die äthiopischen Gewürze verleihen den Speisen einen eigenständigen, charakteristischen Geschmack.

Immer sonntags veranstaltet Daniel Käb im Lucy zudem eine Kaffee-Zeremonie. Denn auch der Kaffee hat in Äthiopien eine lange Tradition. Hier liegt immerhin die Region Kaffa, die ursprüngliche Heimat des Kaffees, der in den Bergregenwäldern wächst.

Georg Klietz