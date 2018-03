Rotes Curry mit Herz im neueröffneten "Gold Thai Imbiss"

NÜRNBERG - Der Umzug ist vollbracht: Über elf Jahre lang führte Pariyai Engl, besser bekannt als Oi, den kleinen "Gold Thai Imbiss" in der Hirschelgasse, nun brechen neue Zeiten an.

Endlich mehr Platz für ihre thailändische Küche: Ben, Oi und Bom Engl sind mit ihrem "Gold Thai Imbiss" in die Innere Laufe Gasse gezogen. © Günter Distler



Mehr Platz, Service und Gemütlichkeit bietet das neue "Gold Thai" in der Inneren Laufer Gasse, wo zuvor das "Stockholm" schwedische Kost servierte.

Keine Sorge, alle Lieblingsgerichte, wie das würzige, rote Curry "Masaman Nuea" mit Rindfleisch, gemischtem Gemüse, Erdnüssen und Süßkartoffeln (7,40 Euro), diverse Reisnudel-Gerichten oder Speisen mit Tofu und Gemüse stehen nach wie vor auf der Karte.Und Oi schmeißt weiterhin den Laden und die Küche.

"Ich bleibe, bis es nicht mehr geht", sagt die 64-Jährige und lacht herzlich. Seit einigen Jahren unterstützen ihre Söhne Benjagul (Ben) und Montol (Bom) sie in der Küche. Nur frische Zutaten verwendet sie – "Tiefkühlgemüse schmeckt nicht" – und die landestypischen Gewürze.

Von Kochbüchern hält die gebürtige Thailänderin, die schon in der "Cantina" kochte, nicht viel. Die meisten Rezepte sind erst beim Kochen entstanden – und haben sich über elf Jahre bewährt. Scharf-säuerlich schmeckt das "Laab", der lauwarme Salat aus klein geschnittenem Rindfleisch, vielen Zwiebeln mit Klebreis (7,40 Euro). Dazu gibt es einen sehr süßen "Thai Ice Tea" (2,50 Euro). Denn nach wie vor schenken die Engls im "Gold Thai" keinen Alkohol aus.

Wer sein Essen nicht am Tisch genießen möchte, der kann es sich nach wie vor per Telefon oder am Tresen bestellen und mit nach Hause nehmen. Und auch einen Partyservice bieten die Engls an. Um Franken ein bisschen thailändischer zu machen.

