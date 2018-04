"Sosein" ist unter den 100 besten Restaurants Europas

Küchenchef Felix Schneider reist für die Auszeichnung nach London - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine weitere Auszeichnung hat das "Sosein" in Heroldsberg erhalten: Das Sterne-Restaurant ist unter die 100 besten Restaurants Europas gewählt worden.

Küchenchef Felix Schneider und das Restaurant "Sosein" haben es unter die 100 besten Restaurants in Europa auf die OAD-Liste geschafft. © PR/Cristopher Civitillo Photography



Küchenchef Felix Schneider und das Restaurant "Sosein" haben es unter die 100 besten Restaurants in Europa auf die OAD-Liste geschafft. Foto: PR/Cristopher Civitillo Photography



Die Top 100+-Liste des amerikanischen Restaurant-Bewertungsportals Opinionated About Dining (OAD) wird nach einem Festakt in London am 23. April veröffentlicht. Neben dem "Sosein" sind weitere deutsche Top-Restaurants, wie Benjamin Peifers "Intense" in Kallstadt oder Dylan Watson-Brawns "Ernst" in Berlin gelistet.

"Sosein"- Küchenchef Felix Schneider findet diese Auszeichnung "sehr spannend". Zusammen mit seinem Sous-Chef Thomas Prosiegel reist Schneider nach London. Und zwar nicht nur, um die Auszeichnung entgegen zu nehmen. Sondern auch, um als einer von wenigen Köchen ein Dinner für geladene Gäste dort auszurichten. Erst in London wird das "Sosein"-Team auch erfahren, welchen Platz es erreicht hat.

OAD ist ein Umfragetool, bei dem eine Jury aus vielreisenden Essbegeisterten und Foodbloggern Restaurants in aller Welt bewertet. Darunter auch der deutsche Foodblogger Julien Walther (www.troisetoiles.de). Die Ergebnisse werden dann in diversen Listen zusammengefasst und auf der Website www.opinionatedaboutdining.com veröffentlicht. In der Branche soll OAD eine nicht zu unterschätzende Wirkung haben.

Mehr Informationen über das "Sosein" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail