Sushi und Burrito vereint zu neuem Snack

"Surrito" hat sich Inspiration aus den USA geholt - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Burritos und Sushi vereint das neue "Surrito". Im "Sapori e Gusto" findet eine "Kitchen Party" statt. Das "Aufgetischt!" lädt zur Dinner-Show ein und "moritz Burger 'n' Steaks" ersetzt das "Refugium". Hier sind die Gastro-News in Nürnberg.

Lei und Ai Jun Fang bieten in Nürnberg "Surrito" an. Das ist eine Mischung aus Sushi und Burrito und kommt ursprünglich aus den USA. © Edgar Pfrogner



Sushi ist einfach ein Genuss - vor allem, wenn man rohen Fisch mag. Aber um so richtig satt zu werden, muss man schon einige Hosomaki und Nigiri verspeisen. In Amerika dagegen ist seit einiger Zeit ein neues Fast Food angesagt. Eine Mischung aus einem mexikanischen Burrito und Sushi-Rollen. Fantastisch, fand die Tochter von Ai Jun und Lei Fang, als sie dies auf einer Reise nach San Francisco entdeckte, und erzählte ihren Eltern in Nürnberg davon. "Das könnt ihr doch auch!", meinte die Tochter und die Fangs experimentierten ein bisschen. Herausgekommen ist "Surrito", Nürnbergs erster Sushi-Burrito am Äußeren Laufer Platz.

Das kleine Lokal, in dem lange Zeit "Pelmo Eis" beheimatet war und in dem dann eine Reihe von Italienern ihr Glück versuchten, ist nach wie vor unscheinbar. Nur ein paar Tische und Stühle laden zum schnellen Essen ein, viele Kunden nehmen aber ihr "Surrito" auch mit nach Hause. Fünf verschieden gefüllte Algenblätter stehen zur Auswahl. Zum Beispiel für Veganer "Buddah Boy" (5,50 Euro) mit Tofu und eingelegtem Rettich, Kidneybohnen, Avocadocreme, Gurken und dem schwarzen Algentang namens Hijiki, der in ganz feine Streifen geschnitten und eingelegt wurde.

Für Fleischliebhaber gibt es den "Chicken Teriyaki" (6 Euro) mit Hähnchen, Gurken, Karotten, Hijiki, Rettich und Eisbergsalat. Auf das große Algenblatt gibt Frau Fang Sushireis, dann alle anderen Zutaten und rollt alles fachmännisch zu einer dicken Rolle, die sie in zwei Stücke teilt. Sie kennt die japanische Küche, arbeitet seit vielen Jahren bei Nürnbergs Japaner "Ishihara".

Weil ihr Mann, mit dem sie den Neustart wagt, sicherheitshalber den Nürnbergern auch etwas Bekanntes bieten wollte, steht auch die Bento-Box auf der Karte. Mit Lachs in Teriyakisoße, Tofu oder Hühnchen, ein bisschen Gemüse und Reis sowie Misosuppe und Salat (ab 7,50 Euro). Katja Jäkel

"Kitchen Party" im "Sapori e Gusto"

Wo finden die besten Partys statt? In der Küche. Ebenso beliebt ist die "Kitchen Party" von "Sapori e Gusto", die diesmal am Samstag, 25. März, stattfindet. Unter dem Motto "Eat to the Beat – Freut euch auf eine Veranstaltung für alle Sinne" lädt Alexander Schwartz ein. Die Gäste erwartet am Weinmarkt in Nürnberg ein Vier-Gänge-Menü für 49,90 Euro, das vor ihren Augen zubereitet wird. Tipps und Tricks kann man sich also beim Über-die-Schulter-gucken holen.

Als Appetizer gibt es getrüffeltes Popcorn, Fritelle mit Parmaschinken und Tomaten sowie Kokos-Suppe mit Vanille & Gin werden als Vorspeise gereicht, gefolgt von Pasta aus dem Parmesanleib mit verschiedenen Toppings. Der Hauptgang besteht aus Osso Buco in Barolojus, Kartoffel-Kürbiscreme und geschmortem Gemüse. Mit weißer Polenta/Tonkabohne, Parfait/Akaziensamen, Bittermandel, Mascarpone/Amarena zaubert Schwartz schließlich ein Dessert. Für die Ohren ist das Studio Wolny an den Turntables verantwortlich. Kartenvorverkauf nur über www.sapori-gusto.de, keine Abendkasse, Einlass ab 19 Uhr, Getränke kosten extra.

Dinner-Show im "Aufgetischt!"

"Mallorca & Menorca – Traumpfade statt Schinkenstraße" heißt eine Dinner-Show am Donnerstag, 9. März, ab 18.30 Uhr von "Speisen & Reisen", die im Restaurant "Aufgetischt!", Löffelholzstraße 21, Nürnberg, stattfindet. Im Preis von 54 Euro sind Aperitif, Vortrag sowie ein Drei-Gang-Menü enthalten. Ein mallorquinischer Gemüse-Kartoffeltopf, Wolfsbarsch à la Plancha als Vorspeise, als Hauptgang Zweierlei vom Spanferkel mit Gemüse sowie als Dessert Mandelkuchen, Mandelcreme und Orangensorbet werden aufgetischt. Reservierung unter (09 11) 9 61 55 43.

Burger fürs Nordstadt-Publikum: Spyros und Anastasia Dalianis und Gianni Topalidis (v. l.) bieten sieben Varianten des Gerichts an. © Michael Matejka



"moritz Burger ’n’ Steaks" ersetzt das "Refugium"

Burger-Lokale schießen in der Stadt regelrecht aus dem Boden, aber offensichtlich ist der Hunger auf gebratenes Rinderhack im Brötchen immer noch nicht gestillt. So punktet auch das "moritz Burger ’n’ Steaks" in der Rieterstraße unweit des Friedrich-Ebert-Platzes mit sieben verschiedenen Burger-Varianten. Steaks, Pasta-Gerichte und Salate stehen zwar ebenfalls auf der angenehm übersichtlichen Speisekarte, aber "70 Prozent unserer Gäste bestellen sich einen Burger", sagt Inhaber Spyros Dalianis, der zuvor die Domterrassen in Bamberg und die Alte Mälzerei in Höchstadt an der Aisch betrieben hat. Nachdem die Familie Zuwachs bekommen und sich in Fürth ein Eigenheim gebaut hat, verlegten Spyros Dalianis und seine Frau Anastasia ihren Arbeitsplatz nach St. Johannis.

Das Lokal mit seiner beeindruckenden Gewölbedecke – in den Räumen war zuvor das "Refugium" untergebracht – hat Dalianis komplett renoviert und bietet 60 Gästen Platz. Im gemütlichen, dezent und zurückhaltend dekorierten Gastraum gibt es nun braun gepolsterte Bänke, Stühle und Sessel. Die kleine Terrasse vor dem Lokal soll demnächst mit italienischen Plexiglas-Möbeln eingerichtet werden.

Die Burger (7,50 bis 12,80 Euro), die es auch in griechischer, italienischer und vegetarischer Variante gibt, bieten alles, was man von einem soliden, guten Burger erwarten darf: gut gewürztes Paddy vom Neuland-Rind (beziehungsweise hausgemachten Gemüsebratling), Cheddar-Käse, hausgemachte Soße und Salat. Als Beilage stehen neben den üblichen Pommes, Wedges und Beilagensalaten auch die eher ungewöhnlichen Pommes frites aus Süßkartoffeln auf der Karte.

Für einen Ruhetag hat sich Dalianis noch nicht entschieden – es dränge sich bisher noch kein Tag wirklich dafür auf. Mittagsgästen bietet er für 7,90 Euro wahlweise ein vegetarisches, ein Fleisch- und ein Fischgericht an. Und warum Moritz? Er habe nach einem Namen gesucht, der zu anderen Burger-Lokalen in der Stadt passt (Hans im Glück, Auguste), sagt Dalianis. Manchen Gästen erzählt er, er habe das Restaurant nach seinem Sohn benannt. Aber das stimme nicht, sagt er augenzwinkernd. Der Spross der Familie hört auf den Namen Elias. Georg Klietz

