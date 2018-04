Sushi und Poke Bowls im neu eröffneten "Dai"

NÜRNBERG - Eine richtige Eck-Pinte war das Lokal an der Heerwagenstraße in Schoppershof bisher, aber Alper Mutu war sich sofort sicher: "Das wird was!" - und zog mit seinem "Dai" ein.

Alper Mutu (links) und Hoang Dai Nguyen bieten jetzt im neuen "Dai" in Schoppershof asiatische Küche an. Foto: Horst Linke



Seit ein paar Tagen nun ist das neue Restaurant "Dai", das bis November 2017 in den Räumen des Clubs "Nachtkind" untergebracht war, geöffnet – und Alper Mutu samt seinen Partnern, dem Sushi-Chef Khanh Vuong und Namensgeber Hoang Dai Nguyen, sind zufrieden. Sechs Wochen lang renovierten sie von Grund auf, strichen die Wände in dezentem Grau, fertigten Lampen an und hängten die asiatisch inspirierten Illustrationen der Künstlergruppe "Überweltkinder" an die Wände.

Sushi gibt es. Klassisch von Ebi bis Sake, aber auch in angesagten Interpretationen, wie "Green Dragon" (8,90 Euro): Eine Insideout-Rolle mit Avocado, Spargel, Gurke, Matcha Reis und Yuzu Mayo. Warme und kalte asiatische Tapas, wie "Tako Tempura", einen frittierten Baby Oktopus (5,60 Euro), locken. Poke Bowls, die man sich nach Lust und Laune selbst zusammen stellen kann (ab 8,90 Euro), stehen ebenfalls auf der Karte.

Wir nehmen eines der Hauptgerichte, sehr schön angerichtete "Beetroot Gambas" (18,90 Euro). Drei Riesengarnelen auf Rote-Beete-Püree, abgeschmeckt mit Asia-Pesto – sehr fein! Wer weder Fleisch noch Fisch mag, wählt sein Gericht einfach mit Soja.

Die gebackene Banane heißt hier "Coco banana" (5,90 Euro), ist karamellisiert und kommt mit Kokos-Chia-Pudding und Vanilleeis daher. Auch Mittagsmenüs kredenzen Mutu und sein Team. Und die Terrasse vor der Tür lädt zum Sonnenbaden ein. Ein Gewinn – nicht nur für Schoppershof.

