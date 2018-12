Tipps für Heilig Abend

NÜRNBERG - Der Adventskalender zählt noch drei Türchen, dann ist Weihnachten da. Zeit also, sich Gedanken zu machen, wie oder wo man das Fest verbringen möchte. Wir hätten noch ein paar Tipps für den 24. Dezember.

Bei Marcus Pickl in seiner Weinbar kann man sich perfekt auf den Heiligen Abend einstimmen. © Horst Linke



Für viele Kunden ist es ein Ritual, am Heiligen Abend im "Pickl‘s", Kirchenweg 43, Nürnberg, auf ein Glas Champagner oder Prosecco vorbeizugucken. Dabei findet man noch die eine oder andere Flasche Wein als Wei(h)nachtsgeschenk. Dementsprechend voll ist es. Um 12 Uhr geht es los, Schluss ist um 17 Uhr, dann will auch Marcus Pickl Weihnachten feiern.

Andere lieben es, an Weihnachten brunchen zu gehen. Das türkische Restaurant "Sumach", Spittlertorgraben 13, Nürnberg, bietet ein Frühstücksbuffet an, am Abend geht es für alle Weihnachtsmuffel oder diejenigen, die den Heiligen Abend lieber auswärts verbringen, a la Carte weiter.

Einfach nochmal durchatmen, sich mit Freunden treffen und einen guten Kaffee trinken - das kann man im neuen "EspressoLab", Schillerstraße 14, Nürnberg. Das sehr geschmackvolle Café ist erst vor kurzem ins frühere Malzlager der Tucher Bräu in der Nordstadt gezogen. Bis 17 Uhr kann man hier entspannen.

Als Martin Hattenbach noch das frühere "Café Lorenz" hatte, gehörte auch das für viele zum Ritual am 24. Dezember: Dort ein Gläschen Champagner nach den letzten Einkäufen in der Stadt zu trinken. Im September hat Hattenbach nun das kleine, feine "Café in der 12", Königstraße 82, im Handwerkerhof, eröffnet. Von 10 bis 14 Uhr gibt es auch hier Champagner und mehr zu trinken - und vielleicht sieht man ja ein paar bekannte Gesichter aus vergangenen Zeiten.

Das "Glühschwein", Karlstraße 17, gehört einfach zu unseren Lieblings-Glühweinständen. Die Bude von Horst Dornberger und Steffen Kaußler steht im Spielhof des Spielzeugmuseums. Was den Vorteil hat, dass mitgebrachte Kinder herumtollen können, während die Eltern sich schon mal auf den Heiligen Abend einstimmen. Um 13 Uhr startet der "Weihnachtstag" bei Lachs, Tatar-Bällchen und Prosecco. Bis 18 Uhr hat man Zeit, sich langsam weihnachtlich zu fühlen - bevor man sich gut gelaunt auf den Weg zur Bescherung macht.

Noch ein Tipp für den vierten Advent: Am Sonntag, 23. Dezember, heißt es im "Salon Regina", Fürther Straße 64, "Tanz vor der Gans", Tanztee mit Studio Wolny. Und am Heiligen Abend packen Stefanie Heid und Heike Stahl samt Team wieder die Päckchen. Die Gäste genießen währenddessen Glühwein von 10 bis 16 Uhr, das Team verschönert die mitgebrachten Geschenke zwischen 12 und 15 Uhr gegen eine Spende für einen guten Zweck. Diesmal geht das Geld an "asha - Hoffnung für Bangladesch e.V."

Dann sind die Bratwürste oder der Karpfen gegessen und es zieht einen irgendwie nochmals raus. Zum Beispiel ab 24 Uhr in den Z-Bau, Frankenstraße 200, zu "Belly Cloud". Die Techno-Party ist Kult und heuer 25 Jahre alt. Da kann man quasi mit seinen Kindern hingehen...

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen fröhliche, entspannte und genussvolle Weihnachten!

