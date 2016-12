Seit nunmehr zehn Jahren steht das Café Wolke zwischen den Fleischbänken in der Nürnberger Altstadt - zumindest dann, wenn es schön kalt ist und Weihnachtsstimmung in der Luft liegt. Auf dem Gelände der Feuerzangenbowle betreiben die Wirte Sandra und Thomas (Mitte) ihren Stand nun schon an der Fleischbrücke. Ob Prosecco, Caipirinha oder Kaffee, warme Getränke sind ihre Spezialität. Und das nicht nur während der Feuerzangenbowle. "Wir sind auf verschiedenen Festen in Nürnberg und bringen unser Equipment mit", erklärt der 49-jährige Thomas. An der Fleischbrücke können die beiden aber auf ihren Stammgast Jürgen zählen, der drei bis fünf Mal pro Jahr auf einen heißen Caipirinha vorbeikommt: "Ich schätze den Christkindlesmarkt, ich vermisse aber moderne Einflüsse. Die kleine Insel hier kommt deshalb sehr gelegen". Bis zum 31. Dezember ist das Café Wolke noch am Ufer der Pegnitz, Silvester feiern Sandra und Thomas dann auch in ihrer Hütte und servieren bis drei Uhr heißen Caipi (auch alkoholfrei) zur kalten Jahreszeit. © Alexander Aulila