Thomas Laue (53) geht seit mindestens 25 Jahren "Zum Döbler" in Bad Windsheim. Beim Samstagshogger-Stammtisch - einer von 18 Stammtischen - kann er abschalten. "Der Döbler ist wie eine kleine Wellnessoase. Hier kann man gute Gespräche führen, es ist gemütlich und ein breites Bierangebot gibt's auch noch", schwärmt der Verkaufsleiter. Von Altstadt Hell über Land Märzen bis zu Döbler Leichtes Pils. "Beim Döbler ist für jeden was dabei", so Laue. Neben den Bieren, die in der eigenen Brauerei entstehen, ergänzt eine regionale Vesperkarte das Angebot. Regionalität und Handwerk ist dem Wirt Wilhelm Döbler (66) wichtig. "Wir brauen mit handwerklichen Methoden und ohne Computersteuerung", erklärt er stolz. Seit 1867 ist die Gaststätte mit zugehöriger Brauerei im Besitz der Familie Döbler - und so soll es auch bleiben: Die Kinder des Brau- und Malzmeisters werden den Betrieb früher oder später übernehmen. © Anna Franck