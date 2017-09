Zwischen Sushi und Himbeer-Limes

"Dai" teilt sich die Räume mit dem "Giulia" - "Bierwerk"-Hütte am Altstadtfest - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - "Dai" heißt die neue Sushi-Bar, die sich auf der Empore über dem "Giulia" erstreckt und Sushi und allerlei asiatische "Tapas" anbietet. Leckereres "Bierwerk"- Bier gibt es auf dem Nürnberger Altstadtfest. Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

Sushi satt, aber auch Sashimi und diverse Salate: Im "Dai", das sich die Räumlichkeiten mit dem "Giulia" teilt, gibt es asiatische Küche. © Roland Fengler



Sushi satt, aber auch Sashimi und diverse Salate: Im "Dai", das sich die Räumlichkeiten mit dem "Giulia" teilt, gibt es asiatische Küche. Foto: Roland Fengler



Der eine möchte Pizza, die andere hat aber mehr Lust auf Sushi? Kein Problem im italienischen Restaurants "Giulia", das im "Nachtkind" in der Bahnhofstraße beheimatet ist. Denn seit kurzem warten dort nicht nur Pizza, Pasta, Fisch und Fleisch auf die Hungrigen. Sondern eben auch Sushi und Sashimi, Poke Bowles und allerlei asiatische "Tapas". "Dai" heißt die neue Sushi-Bar, die sich auf der Empore über dem "Giulia" erstreckt und aus einer langen Theke und einigen Tischen besteht. Schummrig ist es, die Tische selbst sind aber gut ausgeleuchtet – man sieht, was man isst. Drei Sushi-Meister sind für die teils wilden Kreationen verantwortlich, die dekorativ angerichtet auf Schiefertafeln gebracht werden. Neben den herkömmlichen Nigiri (ab 1,50 Euro) oder Hoso Maki (sechs Stück ab 2,80 Euro) findet man "Surf & Turf" (acht Stück/9,90 Euro) auf der Karte: Garnele, grüner Spargel und Avocado sind von zartem Roastbeef umhüllt, garniert mit rotem Pfeffer und Unagi-Soße. Es muss ja nicht immer nur (roher) Fisch sein!

Ebenso experimentell ist "Snow White" (8,90 Euro/acht Stück), für das der Meister gebackenes Hühnchen, Apfel und Frischkäse kombiniert und mit knusprigen Reisnudeln toppt. Der Fisch kommt von "unserem persönlichen Fischhändler", sagt Alper, der dem Gast auch die italienisch inspirierten Rollen wie "Caprese" mit Kirschtomaten und flambierten Mozzarella ans Herz legt – ein Brückenschlag sozusagen zum "Giulia" im Erdgeschoss.

Wer sein Mahl mit einer Vorspeise beginnen möchte, kann unter etlichen warmen und kalten "Asian Tapas" wählen – wie zum Beispiel gebackenen Garnelen. Wie auch im Restaurant im Erdgeschoss, wird im "Dai" ein Mittagsmenü angeboten. Und wenn Susanne dann mit ihrem Sushi glücklich ist und Peter seine Pasta isst, dürfen sie sich ihren Platz dort wählen, wo sie wollen: Oben auf der Empore oder im beeindruckenden Ambiente des "Giulia".

In der neuen "Bierwerk"-Hütte verbinden sich durch Konstantin Claussen ("Limes Brothers"), Kurt Rimner ("Altes Forsthaus") und, in Vertretung seines Sohnes Andreas, Gerhard Stempfle (von links nach rechts) drei Konzepte. © Stefan Hippel



In der neuen "Bierwerk"-Hütte verbinden sich durch Konstantin Claussen ("Limes Brothers"), Kurt Rimner ("Altes Forsthaus") und, in Vertretung seines Sohnes Andreas, Gerhard Stempfle (von links nach rechts) drei Konzepte. Foto: Stefan Hippel



"Bierwerk"- Bier auf dem Nürnberger Altstadtfest

Ganz kurzfristig hat Andreas Stempfle, Inhaber der "Kreativbrauerei Bierwerk" und der Bierbar "Bierwerk" am Unschlittplatz, die frühere "Ludwigs"-Hütte auf dem Altstadtfest übernommen. Da es im "Bierwerk" aber nur kalte Speisen gibt, suchte Stempfle nach einem Partner für die Hütte mit der Nummer 16/17. Und fand ihn in Alexander Rüdiger, seit Anfang September Pächter des Fürther Restaurants "Altes Forsthaus". In der Hütte erwartet den Gast nun fränkische Küche, von Schäufele mit Kloß (12,60 Euro) bis Zwiebelkuchen (4,20 Euro).

Das selbst gebraute "Bierwerk"- Bier spielt natürlich eine große Rolle. Süffig ist es, das Werkbier Edelmärzen (4,20 Euro), frisch vom Fass. Oder das Doldi Citrus Lager. Stempfle hofft, dass es am Wochenende warm genug wird, um den Gästen sein erfrischendes "Blanc" mit Weißwein-Aroma zu kredenzen.

Doch das ist noch nicht alles: Drei junge Männer nutzen die "Bierwerk"-Hütte für einen Testlauf: Konstantin Claussen, Patrick Pammer und Dominik Pötzl studieren in Salzburg Management. "Entwerfen Sie ein Unternehmen", hieß die Aufgabe ihres Professors Stefan Märk.

Der Nürnberger Konstantin Claussen hat sich schon seit einigen Jahren am Thema Limes probiert. "Einen leckeren, fruchtigen Limes herstellen, aus regionalen Zutaten, mit gutem Wodka und zu einem realistischen Preis, das war unsere Idee", erzählt er. Der österreichische Fruchtsafthersteller Pfanner ließ sich schnell überzeugen – und das Projekt "Limes Brothers" war geboren. Drei Sorten, Heidelbeere, Marille und Himbeere (2 cl/2,90 Euro), ließen die "Lime Brothers" in Bio-Qualität produzieren. Testen kann man den Mini-Trunk in der "Bierwerk"-Hütte – und am besten auch sein Urteil abgeben.

Mehr Informationen in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail