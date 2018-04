Essener Tafel nimmt wieder Ausländer als Neukunden auf

vor 1 Stunde

ESSEN - Die Essener Tafel nimmt künftig wieder Ausländer als Neukunden auf. Dies hat der Vorstand des Trägervereins am Dienstag beschlossen. Dies trete am Mittwochnachmittag in Kraft, sagte der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor.

dpa