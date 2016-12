Evakuierung Ost-Aleppos fast beendet

ALEPPO/GENF - Die Evakuierung der letzten Rebellengebiete im Osten der lange umkämpften syrischen Stadt Aleppo ist den Vereinten Nationen zufolge fast abgeschlossen. Die Endphase sei erreicht, sagte der UN-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, in Genf.

Busse verlassen Ost-Aleppo - an Bord sind Kämpfer der besiegten Rebellen und ihre Familien. Foto: str (dpa)



Seit dem Beginn der Transporte vor einer Woche hätten etwa 35 000 Menschen die Rebellengebiete verlassen. Wie lange die Transporte noch dauern würden, blieb zunächst offen.

Ein Panzer der Assad-treuen syrischen Truppen im westlichen Minyan-Distrikt von Aleppo. Foto: str (dpa)



Die Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Ingy Sedky, sagte, die Transporte könnten noch im Laufe des Donnerstags oder am Freitag enden. Die radikal-islamische Rebellengruppe Ahrar al-Scham teilte mit, in Ost-Aleppo seien noch rund 1500 Menschen.

Syrische Soldaten während des Kampfes um Aleppo. Foto: str (dpa)



«Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Winter, um den Menschen eine Unterkunft, Wärme und Unterstützung zu bieten», sagte Egeland. Fünf Jahre Krieg hätten bei den Betroffenen Spuren hinterlassen. Egeland forderte vollen und umfassenderen Zugang zu den bisherigen Rebellengebieten in Ost-Aleppo. Augenzeugen und Aktivisten berichteten, Menschen hätten bei eisiger Winterkälte mehr als 36 Stunden ohne Essen und Trinken in Bussen ausharren müssen. Wegen einer monatelangen Blockade war die humanitäre Lage in Ost-Aleppo Hilfsorganisationen zufolge ohnehin katastrophal.

Die UN darf künftig Informationen über mögliche Kriegsverbrechen in Syrien sammeln. Foto: Mohamed Messara (dpa)



In den vergangenen Wochen hatten die syrische Armee und ihre Verbündeten den allergrößten Teil der von oppositionellen Milizen beherrschten Viertel Aleppos eingenommen. Regierung und Regimegegner einigten sich daraufhin auf den Abzug der Kämpfer und Zivilisten aus den letzten Rebellengebieten - die Evakuierung wurde wegen Unstimmigkeiten jedoch mehrfach ausgesetzt. Im Gegenzug durften auch rund 1000 Menschen die von Rebellen belagerten Orte Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens verlassen. Die Evakuierung der beiden Orte ist Egeland zufolge ebenfalls fast abgeschlossen.

Unendlicher Horror in Aleppo - und zugleich Alltag in der nordsyrischen Stadt: Die Straße ist nach einem Bombenangriff von Leichensäcken übersät. Foto: Aleppo Media Center / Jawad Al-Rifai (dpa)



Mit dem Ende der Kämpfe in Aleppo ist der Bürgerkrieg in Syrien nicht zu Ende. Das Land ist weiter in Herrschaftsgebiete der Regierung, der Kurden, diverser Rebellen und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geteilt. Türkische Truppen und verbündete Milizen rücken in blutigen Kämpfen gegen den IS und gegen die Kurden vor. Ein US-geführtes Bündnis fliegt Angriffe gegen die Extremisten.

Bei türkischen Luftangriffen auf die vom IS gehaltene Stadt Al-Bab kamen am Donnerstag mindestens 29 Zivilisten ums Leben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zudem wurden nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan rund 200 IS-Kämpfer und 16 türkische Soldaten getötet. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, mehr als 30 türkische Soldaten seien verwundet worden. Das IS-Sprachrohe Amak meldete, der türkischen Armee seien hohe Verluste beigebracht worden.

Die Türkei hatte im August eine Bodenoffensive in Syrien begonnen, mit der sie Rebellen unterstützt. Seitdem sind 37 türkische Soldaten getötet worden. Den Verbündeten ist es mit der Operation «Schutzschild Euphrat» gelungen, den IS von der türkisch-syrischen Grenze zu verdrängen. Das nächste Ziel ist es nach türkischen Regierungsangaben, Al-Bab einzunehmen. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien zugleich die Kurdenmiliz YPG, die eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.

Anadolu berichtete am Donnerstag unter Berufung auf die Streitkräfte, bei türkischen Luftangriffen auf den IS seien 90 Ziele zerstört worden. Seit dem türkischen Einmarsch vor vier Monaten seien 1005 IS-Kämpfer «neutralisiert» worden, sagte Verteidigungsminister Fikri Isik im Parlament in Ankara. Damit ist im Sprachgebrauch türkischer Behörden gemeint, dass sie entweder getötet, verletzt oder gefangen genommen wurden.

Ihren Sieg über die Rebellen in Aleppo hatten die erschöpften syrischen Truppen mit Hilfe der russischen Luftwaffe und mit vom Iran ausgerüsteten schiitischen Milizen erkämpft.

