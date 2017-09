14 Jahre Rakete: Boris Brejcha kommt nach Nürnberg

Der Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit geschlagenen vierzehn Jahren ist Nürnbergs Techno- und House-Bastion nun am Netz. Das wird dementsprechend ausgelassen gefeiert. Am Freitag, 15. September, reist Boris Brejcha mit seiner Crew an. Einen Tag später kommen mit Britta Arnold und Kotelett & Zadak Berliner Fachkräfte in die Rakete. Beginn an beiden Abenden ist um 23 Uhr.

nb