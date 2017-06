Auch am zweiten Tag des begehrten Rockfestivals in der Frankenhochburg ließen es sich die Besucher nicht nehmen, ein paar Erinnerungsfotos vor unserer Leinwand zu schießen. Der Regen am Nachmittag schreckte unsere talentierten Fotomodels nicht ab - dadurch wurde das Musikerblut doch erst so richtig heiß.