Bands und Fans: Alle Bilder von Rock im Park 2017

Headliner, verrückte Fans und super Stimmung - die Festival-Impressionen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Hosen am Freitag, System of a Down am Samstag, Super-Wetter, Regengüsse - unsere Fotografen sind an allen Festival-Tagen auf dem Gelände unterwegs und liefern die besten Bilder von den Bühnen und den Zeltplätzen.

Bilderstrecke zum Thema Von Superheld bis T-Rex: Abgefahrene Kostüme bei RiP 2017 Wer etwas auf sich hält, der gibt sich schon lange nicht mehr mit Strohhut und Blumenkranz als adäquates Festival-Outfit zufrieden. Das Motto lautet: Je auffälliger und irrer, desto besser. Wir haben für euch eine hübsche Auswahl an kuriosen Kostümen und Kopfschmuckstücken zusammengestellt.



Bilderstrecke zum Thema Liebesspieler und Liebeslied: Tote Hosen und Beginner auf RiP 2017 Was für ein Freitagabend auf Rock im Park 2017! Mit den Toten Hosen und den Beginnern standen zwei absolute deutsche Kultbands auf den Bühnen am Dutzendteich. Wir haben die Bilder von den Konzerten.



Bilderstrecke zum Thema Luftgitarren-Eskalation: So war der Freitag vor der Rock-im-Park-Fotowand Den Festival-Start nutzten die RiP-Fans direkt, um ein paar Andenken zu schießen. Klug gedacht, denn am Freitag sprühte den meisten noch die Munterheit aus dem Gesicht. Aber auch nicht allen: Von Regenbogenbart bis Rasterlocken oder total "blau" - wir hatten sie alle vor der Kamera.



Bilderstrecke zum Thema Kampf gegen die Hitze: Der Freitag bei Rock im Park 2017 Die Sonne hat die RiP-ler am Freitag schon einmal nicht im Stich gelassen. Bei Temperaturen an die 28 Grad waren die Wasserstellen und Sonnenschutz-Utensilien ein begehrtes Gut. Wie gut, dass sich die Rock-Fans zu helfen wussten - vom Meditieren bis hin zur erfrischenden, alkoholischen Abkühlung. Hier gibt's die Bilder von Tag 1 bei Rock Park 2017!



Bilderstrecke zum Thema Rock im Park 2017: Deutsch-Rock mit Beatsteaks und Wirtz Rock 'n' Roll made in Germany: Am Freitag gab es auf der Zeppelin-Stage die kräftige Reibeisenstimme von Beatsteaks-Frontmann Peter Baumann zu bewundern. Die Berliner Rocker spielten am Abend nach dem Auftritt von Sänger Wirtz, der vielen auch durch die Musik-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Gedächtnis geblieben sein dürfte. In diesem Sinne: Deutschland und vor allem Nürnberg rockt.



Bilderstrecke zum Thema Sum 41, Donots, Dat Adam: Der Auftakt zu Rock im Park 2017 Ein Auftakt nach Maß? Nein, ein Auftakt mit Gas - und zwar Vollgas. Den Startschuss im Rocker-Mekka Frankens am Nürnberger Zeppelinfeld lieferten keine geringeren als die Kanadier von "Sum 41" um Frontmann Deryck Whibley. Die Gitarren klirrten auch bei der deutschen Alternative-Rock-Band "Donots" keinen Dezibel leiser. Für musikalische Abwechslung sorgte die Hip-Hop-Formation "Dat Adam".



Bilderstrecke zum Thema Planschbecken, Zelte, Klavier: Die Anreise bei Rock im Park Die ersten Festivaljünger waren in diesem Jahr schon um Mitternacht am Festivalgelände, um sich die besten Plätze zu sichern. Einige Konzertbesucher haben sich schon am ersten Tag in Schale geschmissen und andere haben einfach mal ihr eigenes Klavier mitgebracht.



Bilderstrecke zum Thema Das Line-up zu RiP 2017: System Of A Down, Rammstein und Beginner Am ersten Wochenende im Juni herrscht wieder drei Tage lang Ausnahmezustand am Dutzendteich - und volle Lautstärke. Tausende Rockjünger zieht es dann wieder nach Nürnberg zu Rock im Park. Mit dabei sind dieses Mal als Headliner Rammstein, System Of A Down und die Toten Hosen. Wir haben hier das komplette Line-up in Bildern!



ynn