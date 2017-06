Beginner und Hosen zum Auftakt: Der Freitag bei RiP 2017

Kraftklub begeisterten das Publikum - Kaiserwetter am ersten Tag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was für ein Auftakt! Während Rock am Ring im Laufe des Nachmittags wegen Terrorverdachts abgesagt wurde, feierten die Festival-Fans in Nürnberg am ersten RiP-Tag ausgelassen. Bilder, Videos und alle Infos vom Freitag findet ihr in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.

+++ Julia, Melanie, Yvonne, Tobi, Oli, Peter, Philipp, Flo, Johannes, Viola, Uli, Johanna und Marie: Hier stellt sich unser Ticker-Team vor.