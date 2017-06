Alternative Rock auf der Engelbert Strauss Alternaarena: Mallory Knox lieferten am Sonntagabend einen ziemlich rockigen RiP-Auftritt und präsentierten dabei auch Songs aus ihrem brandneuen Album Wired.

Ein echtes Highlight erwartete die Fans von Five Finger Death Punch am letzten RiP-Tag. Die fünf Metaller aus Kalifornien rockten am frühen Abend die Zeppelin Stage.