Die Sonne hat die RiP-ler am Freitag schon einmal nicht im Stich gelassen. Bei Temperaturen an die 28 Grad waren die Wasserstellen und Sonnenschutz-Utensilien ein begehrtes Gut. Wie gut, dass sich die Rock-Fans zu helfen wussten - vom Meditieren bis hin zur erfrischenden, alkoholischen Abkühlung. Hier gibt's die Bilder von Tag 1 bei Rock Park 2017!

Rock 'n' Roll made in Germany: Am Freitag gab es auf der "Zeppelin-Stage" die kräftige Reibeisenstimme von "Beatsteaks"-Frontmann Peter Baumann zu bewundern. Die Berliner Rocker spielten am Abend nach dem Auftritt von Sänger "Wirtz", der vielen auch durch die Musik-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Gedächtnis geblieben sein dürfte. In diesem Sinne: Deutschland und vor allem Nürnberg rockt.