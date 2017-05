Luxuszelte für 1300 Euro: Rock im Park setzt auf Komfort

NÜRNBERG - Luxuszelte, ein aufgehübschter Gastrobereich und ein Riesenrad. Die Veranstalter von Rock im Park sehen sich gerüstet für den Ansturm der fast 80.000 Besucher. Wir haben uns im Vorfeld schon einmal auf dem Gelände umgeschaut.

In den Zelten warten bequeme Luftbetten und Schlafsäcke auf die Festivalbesucher. Foto: Michael Matejka



In Reih und Glied stehen sie da, die grünen Igluzelte, die für den etwas bequemeren Rockfan gedacht sind. Kein Stress mit Gepäcktransport und Aufbau, sämtliche Arbeiten sind schon erledigt. Im Inneren warten bequeme Luftbetten und Schlafsäcke auf erschöpfte Festivalbesucher, auch Tisch, Stühle und eine Lampe stehen bereit. Noch etwas komfortabler geht es in den 15 Quadratmeter großen Luxuszelten zu, die zusätzlich noch mit einer Kühlbox ausgestattet sind.

Das alles hat natürlich seinen Preis, gut 1300 Euro kostet die edlere Variante für zwei, das kleine Zelt schlägt immerhin mit 865 Euro zu Buche, zwei Tickets jeweils inklusive. Trotzdem waren die rund 200 fertig ausstaffierten Unterkünfte im neuen Backstage Camp im Nu ausverkauft — Komfort und Festival, das passt für manche offenbar gut zusammen.

Auch sonst hat das Team rund um die Konzertagentur Marek Lieberberg bei der Gestaltung des Festivalgeländes mehr Wert auf eine hübsche Optik gelegt. Zehn Foodtrucks stehen in einer amerikanischen Kleinstädten nachempfundenen Ladenzeile bereit, von einem Riesenrad aus können die Besucher das Festivalgelände mal aus der Vogelperspektive betrachten. Selbstversorger decken sich im eigens aufgebauten Rockshop ein.

Doch trotz aller Vorfreude, spätestens nach dem Anschlag von Manchester kommt bei Rock im Park keine Pressekonferenz ohne das Thema Sicherheit aus, auch wenn die entsprechenden Vorbereitungen schon länger laufen. Man feile seit einem Jahr an dem weiter verbesserten Konzept, sagt Martin Reitmaier von der Veranstaltungsleitung, der sich mit Kollegen in Hamburg, London und Paris über die nötigen Maßnahmen ausgetauscht hat. Nicht alle Details will der Sicherheitsbeauftragte öffentlich preisgeben, klar ist, dass die Organisatoren Betonsperren an den Eingängen aufbauen werden und ansonsten vor allem auf möglichst effektive Kontrollen setzen.

