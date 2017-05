Mit Bus und Bahn zu Rock im Park: Sondertickets der VAG

NÜRNBERG - Aus dem ganzen Verbund kann man mit dem An- und Abreiseticket mit Bussen, Straßen- und S-Bahnen zum Festival anreisen. Eine zweite Fahrkarte können die Besucher während der drei Festival-Tage nutzen und quer durch Nürnberg fahren. Außerdem verstärkt die VAG ihr Angebot.

VAG bietet zwei Sondertickets zu Rock im Park an. © Horst Linke



Parkplätze sind während Rock im Park rund um das Gelände rar und das Fahrrad vielleicht nicht immer die beste Option. Mit zwei Sondertickets der VAG, die in Kooperation mit dem Veranstalter Argo Konzerte angeboten werden, können Festivalbesucher die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln planen oder drei Tage lang beliebig oft durch ganz Nürnberg, Fürth und Stein fahren.

RiP setzt auf Sicherheit: Eigene Getränke sind verboten

Ticket 1:

Das An- und Abreise-Ticket kann zur einmaligen Anfahrt am Donnerstag, 1. Juni, oder Freitag, 2. Juni sowie für die einmalige Rückreise am Sonntag, 4. Juni oder Montag, 5. Juni im ganzen Verbundgebiet genutzt werden. Es kostet 20 Euro. Bei der Rückreise gilt es jeweils bis Betriebsschluss beziehungsweise 3 Uhr am Folgetag.

Ticket 2:

Das Drei-Tages-Ticket für die Mobilität vor Ort gilt für beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet Nürnberg, Fürth und Stein (Tarifzonen 100/200) im Zeitraum von Freitag, 2. Juni bis Sonntag 4. Juni und kostet 13,20 Euro.

Beide Tickets gelten nur in Verbindung mit Eintrittskarte oder Zugangsbändchen zum Festival.

Die Sondertickets sind als Print- oder Handytickets im Onlineshop sowie in der App VGN Fahrplan & Tickets erhältlich. Das Drei-Tages-Ticket kann zudem von Donnerstag, 1. Juni bis Montag, 5. Juni vor Ort beim Info-Mobil der VAG an der Haltestelle Doku-Zentrum erworben werden.

Sonderfahrten von Bussen und Bahnen

DB Regio Franken setzt auf der Linie S2 zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und der Station Frankenstadion zusätzliche S-Bahnen ein.

Die Züge der Straßenbahnlinien 6 und 9 fahren auf den Streckenabschnitten Plärrer – Doku-Zentrum beziehungsweise Hauptbahnhof – Doku-Zentrum ab 9 Uhr bis Betriebsschluss alle 10 Minuten.

Die Busse der Linie 65 verkehren an allen drei Festivaltagen von morgens bis 20 Uhr alle 10 Minuten.

Die NightLiner machen am Festival-Wochenende aufgrund des Feiertages mal wieder Überstunden und verkehren in drei Nächten hintereinander.



Aus Gründen der Sicherheit bei Großveranstaltungen fahren die Busse der Linie 55 von Donnerstag, 1. Juni bis Montag, 5. Juni 2017 bis rund 14.30 Uhr nur zwischen den Haltestellen Langwasser Mitte und Max-Grundig-Platz.

Die Linie 96 wird ab der Haltestelle Hans-Fallada-Straße über die Karl-Schönleben-Straße/Münchner Straße beziehungsweise das Doku-Zentrum umgeleitet.

