Rock im Park 2017: Der Spielplan steht!

Rammstein performen letzte Show auf der Zeppelin Stage am Sonntag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wann muss man sich für die erste Show bereithalten und welche Bands überschneiden sich? Der Spielplan für Rock im Park 2017 steht und damit kann die Planung so richtig starten.

Freitag, 2. Juni 2016

Seat Zeppelin Stage 13.10 Uhr - Lower Than Atlantis

14.15 Uhr - Donots

15.30 Uhr - Sum 41

17.10 Uhr - Wirtz

18.50 Uhr - Beatsteaks

21.00 Uhr - Die Toten Hosen

Beck's Park Stage:



12.05 Uhr - RIN

13.05 Uhr - Haiyti

14.10 Uhr - Machine Gun Kelly

15.30 Uhr - Crystal Fighters

16.50 Uhr - Dat Adam

18.10 Uhr - 187 Strassenbande

19.45 Uhr - Bonez MC & RAF Camora

21.25 Uhr - Beginner

23.25 Uhr Kraftklub Engelbert Strauss AlternArena: 14.15 Uhr - Greywind

15.05 Uhr - Shvpes

15.55 Uhr - As Lions

16.55 Uhr - Raveneye

17.55 Uhr - The Raven Age

19.00 Uhr - The Motionless In White

20.15 Uhr - Suicide Silence

21.30 Uhr - Beartooth

23.00 Uhr - Sleeping With Sirens

00.30 Uhr - Pierce The Veil Club Tent: 21.00 Uhr - Kollektiv Ost

22.15 Uhr - Marcus Meinhardt

23.30 Uhr - Jan Blomqvist

00.45 Uhr - Dirty Doering

02.00 Uhr - Pilocka Krach

Samstag, 3. Juni 2016

Seat Zeppelin Stage 13.50 Uhr - Code Orange

14.55 Uhr - Gojira

16.10 Uhr - Airbourne

17.40 Uhr - Alter Bridge

19.20 Uhr - Prophets Of Rage

21.25 Uhr - System Of A Down Beck's Park Stage: 12.35 Uhr - Kaiser Franz Josef

13.30 Uhr - Frank Carter & The Rattlesnakes

14.40 Uhr - Slaves

15.50 Uhr - Henning Wehland

17.05 Uhr - Feine Sahne Fischfilet

18.30 Uhr - Jake Bugg

20.00 Uhr - Genetikk

21.35 Uhr - Annenmaykantereit

23.25 Uhr - Macklemore & Ryan Lewis Engelbert Strauss AlternArena: 15.25 Uhr - Willow Child

16.15 Uhr - Lemo

17.05 Uhr - Okta Logue

18.00 Uhr - Chefboss

19.00 Uhr - Alex Vargas

20.05 Uhr - Schnipo Schranke

21.10 Uhr - Perturbator

22.20 Uhr - Egotronic

23.40 Uhr - Bonaparte

10.05 Uhr - Nimo Pall Mall Club Tent: 21.00 Uhr - Sascha Braemer

22.15 Uhr - Gunjah

23.30 Uhr - Claptone

00.45 Uhr - Rodriguez Jr.

1.45 Uhr - Magit Cacoon

Sonntag, 4. Juni 2016

Seat Zeppelin Stage

13.50 Uhr - Sondaschule

14.55 Uhr - Skindred

16.10 Uhr - In Flames

17.40 Uhr - Five Finger Death Punch

19.25 Uhr - Broilers

21.30 Uhr - Rammstein Beck's Park Stage: 12.30 Uhr - Razz

13.30 Uhr - Don Broco

14.35 Uhr - Welshly Arms

15.45 Uhr - 2Cellos

16.55 Uhr - Simple Plan

18.20 Uhr - Rag 'n' Bone Man

19.55 Uhr Liam Gallagher

21.30 Uhr - Bastille

23.25 Uhr - Marteria Engelbert Strauss AlternArena:: 15.20 Uhr - Dead!

16.10 Uhr - Me And That Man

17.10 Uhr - Red Sun Rising

18.15 Uhr - Mallory Knox

19.20 Uhr - Basement

20.35 Uhr - Schmutzki

21.50 Uhr - The Living End

23.20 Uhr - Clutch

00.50 Uhr - Rival Sons

Mit unserer Bildergalerie aller Künstler kann man sich inspirieren lassen und vielleicht den ein oder anderen Geheimtipp kennenlernen:

Bilderstrecke zum Thema Das Line-up zu RiP 2017: System Of A Down, Rammstein und Beginner Am ersten Wochenende im Juni herrscht wieder drei Tage lang Ausnahmezustand am Dutzendteich - und volle Lautstärke. Tausende Rockjünger zieht es dann wieder nach Nürnberg zu Rock im Park. Mit dabei sind dieses Mal als Headliner Rammstein, System Of A Down und die Toten Hosen. Wir haben hier das komplette Line-up in Bildern!



obj