Rock im Park 2017: Die Festivaljünger sind da!

Planschbecken, Bier und ein Klavier am Dutzendteich - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Der offizielle Einlass ist zwar erst um 9 Uhr, aber die meisten Festival-Besucher waren deutlich früher da. Voll bepackt mit Bier, Grillzeug und anderen Accessoires ging's für 30.000 Rockfans auf den Zeltplatz. Jetzt kann der Irrsinn beginnen. Wir haben die Bilder der Anreise!

Die ersten Festivaljünger waren in diesem Jahr schon um Mitternacht am Festivalgelände, um sich die besten Plätze zu sichern. Einige Konzertbesucher haben sich schon am ersten Tag in Schale geschmissen und andere haben einfach mal ihr eigenes Klavier mitgebracht.