Rock im Park 2017 live: Sum 41 auf der Zeppelin Stage

Rin als erste Band auf der Bühne - Kaiserwetter zum Auftakt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Zeppelinfeld bebt wieder! Bis Sonntagabend feiern 75.000 Festival-Fans ausgelassen bei Rock im Park 2017. Bilder, Videos, Infos und mehr, alles direkt aus der Partyzone, liefern wir ab Mittag hier im Ticker.

+++ Julia, Melanie, Yvonne, Tobi, Oli, Peter, Philipp, Flo, Johannes, Viola, Uli, Johanna und Marie: Hier stellt sich unser Ticker-Team vor.

Bilderstrecke zum Thema

Die ersten Festivaljünger waren in diesem Jahr schon um Mitternacht am Festivalgelände, um sich die besten Plätze zu sichern. Einige Konzertbesucher haben sich schon am ersten Tag in Schale geschmissen und andere haben einfach mal ihr eigenes Klavier mitgebracht.