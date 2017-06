Auch am zweiten Tag des begehrten Rockfestivals in der Frankenhochburg ließen es sich die Besucher nicht nehmen, ein paar Erinnerungsfotos vor unserer Leinwand zu schießen. Der Regen am Nachmittag schreckte unsere talentierten Fotomodels nicht ab - dadurch wurde das Musikerblut doch erst so richtig heiß.

"Refugees Welcome!" Nicht nur mit ihrer Musik, auch mit ihrem klaren Statement zu den jüngsten Ereignissen in Nürnberg haben Feine Sahne Fischfilet für das erste Highlight des Festival-Samstags gesorgt. Aber auch Jake Bugg, Airbourne und Willow Child lieferten ordentlich ab.

Sie sind ja nicht aus Zucker, die RiP-Besucher. Deshalb hat ihnen der kleine Schauer auch absolut nichts ausgemacht. Schließlich stehen am Abend System of a Down, Annenmaykantereit, Bonaparte und viele mehr an. Also Krönchen richten und weiter geht's!