Rock im Park: BRK verzeichnet 120 Einsätze am Donnerstag

Jede Menge Arbeit für Sanitäter schon vor der offiziellen Eröffnung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit Donnerstag stehen die Zeichen auf dem Zeppelinfeld wieder ganz auf "Rock im Park". Das heißt auch für die Rettungskräfte jede Menge an Arbeit. Die mussten bereits am Anreisetag mehr als 120 Mal helfen.

Ohne die Sanitäter wäre Rock im Park nicht denkbar. Auch heuer wartet auf sie ein Mammutprogramm. (Archivbild) © Roland Fengler



Das Wetter war am Donnerstag grandios, als die ersten Zehntausenden Besucher von "Rock im Park" das Festival-Areal belagerten. Das war auch der Grund, warum so mancher doch zu viel Sonne abbekam und Hilfe der Sanitäter vor Ort brauchte. "Es waren aber vor allem Kleinigkeiten, hier mal ein umgeknickter Fuß, aber vor allem viele Kollapse", so Sohrab Taheri vom Presse-Team des Nürnberger Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auf Anfrage.

Größere Notarzteinsätze habe es bislang nicht gegeben, so Taheri weiter. Bis Montag sind die Einsatzkräfte der Nürnberger Hilfsorganisationen (Arbeiter- Samariter- Bund (ASB), BRK, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Johanniter Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser Hilfsdienst (MHD) auf dem Veranstaltungsgelände und helfen. Dabei sind sie 24 Stunden im Schichtdienst Ansprechpartner für die medizinische Versorgung der Festivalbesucher.

Während des Einsatzzeitraumes sind aber auch mehrere Hundert ehrenamtliche Helfer sowie Ärzte im Einsatz. Die Hilfsorganisationen kümmern sich aber nicht nur um den Sanitäts- und Rettungsdienst, sondern auch um die Wasserrettung, die Krisenintervention und Betreuung, die Logistik und den Technischen Dienst.

