Rock im Park: Heuer sind nur kleine Tetra Paks erlaubt

Neue Regelung für das dreitätige Festival - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Anders als in den vergangenen Jahren dürfen die Besucher von Rock im Park 2017 nur Tetra- Paks mit maximal einem halben Liter Inhalt in den Festivalbereich mitnehmen. Der Veranstalter begründet das mit Sicherheitsvorgaben.

Maximal ein Tetra Pak pro Person, maximal ein halber Liter pro Tetra Pak: Diese neue Regelung gilt für Rock im Park 2017 "aufgrund neuer Sicherheitsvorgaben", wie die Veranstalter mitteilen. Im letzten Jahr haben die Besucher noch größere Tetra Paks auf das Gelände bringen dürfen.

Dafür gibt es heuer, das Festival steigt vom 2. bis 4. Juni, viele neue Wasserverkaufsstände, wo der halbe Liter einen Euro (zuzüglich drei Euro Pfand) kostet. Dazu gibt es in der sogenannten "Event Area" auch kostenfreie Wasserstellen, an denen sich die Besucher erfrischen oder ihre Tetra Paks auffüllen können.

Bilderstrecke zum Thema

Am ersten Wochenende im Juni herrscht wieder drei Tage lang Ausnahmezustand am Dutzendteich - und volle Lautstärke. Tausende Rockjünger zieht es dann wieder nach Nürnberg zu Rock im Park. Mit dabei sind dieses Mal als Headliner Rammstein, System Of A Down und die Toten Hosen. Wir haben hier das komplette Line-up in Bildern!