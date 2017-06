Die Sonne hat die RiP-ler am Freitag schon einmal nicht im Stich gelassen. Bei Temperaturen an die 28 Grad waren die Wasserstellen und Sonnenschutz-Utensilien ein begehrtes Gut. Wie gut, dass sich die Rock-Fans zu helfen wussten - vom Meditieren bis hin zur erfrischenden, alkoholischen Abkühlung. Hier gibt's die Bilder von Tag 1 bei Rock Park 2017!

Die ersten Festivaljünger waren in diesem Jahr schon um Mitternacht am Festivalgelände, um sich die besten Plätze zu sichern. Einige Konzertbesucher haben sich schon am ersten Tag in Schale geschmissen und andere haben einfach mal ihr eigenes Klavier mitgebracht.