System of a Down und Regenschauer: Der Samstag bei RiP

NÜRNBERG - Das Zeppelinfeld hat auch am Samstag geradezu gebebt! Bis Sonntagabend feiern 75.000 Festival-Fans ausgelassen bei Rock im Park 2017. Bilder, Videos, Infos und mehr - hier könnt ihr den zweiten Festival-Tag Revue passieren lassen.

+++ Julia, Melanie, Yvonne, Tobi, Oli, Peter, Philipp, Flo, Johannes, Viola, Uli, Johanna und Marie: Hier stellt sich unser Ticker-Team vor.

Wer etwas auf sich hält, der gibt sich schon lange nicht mehr mit Strohhut und Blumenkranz als adäquates Festival-Outfit zufrieden. Das Motto lautet: Je auffälliger und irrer, desto besser. Wir haben für euch eine hübsche Auswahl an kuriosen Kostümen und Kopfschmuckstücken zusammengestellt.

Auf der Engelbert Strauss AlternArena rockten The Raven Age, eine Heavy-Metal-Band aus London. Anschließend ließen es Motionless in White, eine US-amerikanische Metalcore-Gruppe, krachen.

Die beiden letzten Acts am Freitagabend auf der Engelbert Strauss AlternArena waren zwei Post-Hardcore-Bands: Nach Sleeping with Sirens aus Orlando rundeten Pierce the Veil aus San Diego den Abend ab.