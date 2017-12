Großreinemachen am Pfingstmontag: Einen Tag nach Rock im Park beginnen Aufräum- und Abbauarbeiten rund um den Dutzendteich. Die Festivalbesucher hinterließen auch in diesem Jahr tonnenweise Müll. Hier gibt's die Bilder vom Tag nach Rock im Park 2017.

Alternative Rock auf der Engelbert Strauss Alternaarena: Mallory Knox lieferten am Sonntagabend einen ziemlich rockigen RiP-Auftritt und präsentierten dabei auch Songs aus ihrem brandneuen Album Wired.

Ein echtes Highlight erwartete die Fans von Five Finger Death Punch am letzten RiP-Tag. Die fünf Metaller aus Kalifornien rockten am frühen Abend die Zeppelin Stage.