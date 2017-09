Abisko Lights in der Tante Betty Bar

Der Tagestipp für Dienstag - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Abisko Lights ist eine fünfköpfige Band aus Berlin. Sie verabscheuen Mainstream. Daher ist ihre Musik eine Mischung aus akustischem Jazz mit Elementen aus Kammermusik, Pop, europäischer und orientalischer Folklore. Am Dienstag sind sie in der Tante Betty Bar in Nürnbergs Nordstadt.

nb