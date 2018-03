Abrakadbra in der Rakete mit Cleric

Unser Tagestipp für Sonntag - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Die Event-Reihe Abrakadabra, seit genau sechs Jahren in der Rakete am Netz, feiert am Sonntag, 1. April, Geburtstag. Weil hier vor allem kantiger, zügiger und rauer Techno aus den Boxen plumpst, steht natürlich auch am Jubiläumsabend ein Kollege dieses Genres hinter den Plattentellern. Der Brite Cleric, der seine Nummern auf Clergy und Figure herausbringt, ist zu Besuch und macht mit seinem Sound den Gästen Beine. Start: 23 Uhr.

nb