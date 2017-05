"Adam und Erdal": Özcan Cosar in der LUX-Kirche

Der Tagestipp für Dienstag - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Der Schauspieler und Kabarettist Özcan Cosar nimmt in seinen Programmen das deutsch-türkische Verhältnis unter die Lupe und gehörig aufs Korn. Am Dienstag kommt Cosar in die Nürnberger LUX-Kirche. Dort steht der ehemalige Breakdancer mit der Show "Adam und Erdal" auf der Bühne. Beginn: 20 Uhr.

