After Berg: Monsters of Jungle im E-Werk

Der Tagestipp für Montag - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Vom 1. bis 12. Juni tobt in Erlangen die Bergkirchweih. Nach dem Zapfenstreich gegen 23 Uhr steigt in der Innenstadt traditionell zahlreiche After-Berg-Partys. So auch im E-Werk. Am Dienstag, 6. Juni, laufen dort vor allem Dub, Jungle und Breakbeats frisch zubereitet von den Resident-DJs. Der Eintritt ist frei.

nb