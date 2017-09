Akustik-Punk aus Slowakien: Dáša Fon Fľaša in Fürth

NÜRNBERG - Dáša Fon Fľaša nennt sich ein slowakischer Akustik-Punker. In seiner Heimat gehört er zu den Gallionsfiguren der Szene. Am Montag kommt der Sänger nun in den Fürther Kunstkeller o27.

nb