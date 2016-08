Am Dienstag aufs Nürnberger Herbstvolksfest

Tagestipp für Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Nürnberger Herbstvolksfest zieht schon immer nicht nur die Nürnberger selbst wie magisch an. Aus ganz Franken reisen die Leute an und vergnügen sich rund um den Dutzendteich. Ein Besuch lohnt eigentlich immer. Und daher auch am Dienstag.

nb