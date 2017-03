Amüsantes Ratespiel: Big Kev's Kneipenquiz

FÜRTH - Der Exil-Ire Kevin Dardis lädt am Montag wieder zu seiner amüsanten Rate-Show in die Fürther Kofferfabrik. In zehn Runden werden Fragen zu verschiedenen Themen gestellt und so am Ende ein Siegerteam ermittelt, das aus bis zu fünf Personen bestehen darf.

