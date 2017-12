Auf Tour: The Picturebooks im Stereo

NÜRNBERG - Nachdem ihre ersten zwei Alben noch dem Indie- und Garage-Rock zugewiesen werden, dominiert in den neueren Produktionen von The Picturebooks der Blues. Am Mittwoch kommt das Duett ins Stereo.

nb