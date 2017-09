Bella Sarris und Somewhen treten in der Rakete auf

Der Tagestipp für Samstag - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Die Kiss Klub-Reihe in der Rakete feiert in diesem Monat das 14-jährige Bestehen. Zum Jubiläum reisen zwei Acts aus Berlin an. Bella Sarris stammt aus Australien, ist aber seit Jahren in der Hauptstadt zu Hause. Somewhen gehört der Berghain-Clique an und spielt regelmäßig im wohl berühmtesten Club der Welt. Die Fete startet am Samstag um 23 Uhr.

nb