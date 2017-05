Bernd Regenauer tritt im Fifty-Fifty auf

Der Tagestipp für Samstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bernd Regenauer schlüpft am Samstag, 20. Mai, im Fifty-Fifty wieder in die Rolle des ehemaligen Reiseleiters Harald Nützel, der jetzt beim bayerischen Heimatmuseum in Lohn und Brot steht. Sein Auftrag ist, eine Imagekampagne für die Region zu entwickeln. Ein Job, den nur einer wie Harald Nützel souverän in den Sand setzen kann. Die Show startet um 20 Uhr.

nb