Bernd Reiter New York Allstars zu Gast in der Tafelhalle

Unser Tagestipp für Montag - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Bernd Reiter bekommt schon als Sechsjähriger Schlagzeugunterricht. Inzwischen gehört der Drummer zu Österreichs bekanntesten Jazz-Trommlern. Mit seiner New York Allstars Band bringt er klassischen Blue Note Sound auf die Bühne. Die Herren stehen am Montag, in der Tafelhalle auf den Brettern. Los geht's um 20 Uhr.

nb