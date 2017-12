Besser spät als nie: Charlotte de Witte in der Rakete

NÜRNBERG - Eigentlich hätte die Belgierin Charlotte de Witte bereits Anfang Oktober in Nürnberg auftreten sollen. Das Gastspiel musste von Seiten der Künstlerin jedoch kurzfristig abgesagt werden. Der aufstrebende Techno-Act aus unserem Nachbarland kommt stattdessen am Samstag in die Rakete.

