Blues aus New York: Ben Forester in der Kofferfabrik

Der Tagestipp für Mittwoch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit der Liebe zum Blues wird Ben Forrester förmlich geboren. Der Griff zur Gitarre erfolgt in einem Alter, in dem andere noch nicht mal richtig schreiben und lesen können. Mit seiner Band aus dem Nürnberger Raum gastiert der Exil-New Yorker am Mittwoch in der Kofferfabrik. Beginn: 20 Uhr.

nb