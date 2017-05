Bobby Long im Stereo

Der Tagestipp für Montag - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Der britische Singer-Songwriter gerät dank seines Songs "Let Me Sign", der auf dem Soundtrack zu "Twilight" landet, in den Fokus der Öffentlichkeit. Longs alte Seele in seinem jugendlichen Körper lässt die Folk-Welt aufhorchen. Mit neuem Album kommt der inzwischen in New York lebende Künstler am Montag ins Stereo. Seine dortige Performance beginnt um 20 Uhr.

nb