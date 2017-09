Brat Farrar mit Garage-Punk im Fürther Kunstkeller

Der Tagestipp für Montag - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Brat Farrar ist Australier und der Frontmann der Gruppe "Digger and the Pussycats". Die Band war bereits vor knapp zehn Jahren im Kunstkeller zu Gast. Diesmal reist der Musiker, dessen Sounds dem Garage-Punk zugerechnet werden können, ohne seine Hinterleute nach Fürth. Doch so ganz ohne Begleitung kommt der Virtuose, der bei den Aufnahmen fast alle Spuren selbst einspielt, auf der Bühne nicht aus. Ein bunter Trupp hilft ihm am Montag dabei, die Stücke seiner Alben live rüberzubringen.

nb