Chanson und Kabarett: Johanna Moll in der Kofferfabrik

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Johanna Moll stammt aus dem brandenburgischen Finsterwalde, wohnt jedoch seit mehr als zehn Jahren im fränkischen Erlangen. Für ihre Arbeiten zwischen Chanson, Kabarett und Poesie erhielt sie in der jüngeren Vergangenheit etliche Auszeichnungen. Am Donnerstag tritt die Künstlerin in der Fürther Kofferfabrik auf.

nb