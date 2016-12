30 Tage lang konnten die Nürnberger und Besucher aus aller Welt in diesem Jahr über den Christkindlesmarkt bummeln, Glühwein trinken und Geschenke kaufen. Aber auch die längste Vorweihnachts- und Adventszeit geht vorbei. Der Abbau des Budendorfs auf dem Hauptmarkt ist bereits in vollem Gang. Der Christkindlesmarkt 2017 eröffnet übrigens erst am 1. Dezember. © Michael Matejka