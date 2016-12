Nikola (46) und Jörg (47) aus Dachsbach (Landkreis Neustadt a. d. Aisch/Bad Windsheim) sind so etwas wie Stammgäste auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. "Wir haben mittlerweile aufgehört zu zählen, so oft waren wir schon hier", erklärt Nikola. Nichtsdestotrotz hagelt es ihrerseits Kritik: "Ich finde, es ist zu kommerziell hier. Es gibt definitiv schönere Weihnachtsmärkte." Warum sie trotzdem alle Jahre wieder hier sind? "Wir haben früher in Nürnberg gewohnt, der Christkindlesmarkt gehört eben zu Weihnachten dazu. Und ganz so schlecht ist es ja auch nicht", sagt Nikola und schmunzelt. © Christoph Lotter