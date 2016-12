Christkindlesmarkt: Die schönsten Bilder der Besucher

Das Event zieht jedes Jahr Gäste aus aller Welt auf den Hauptmarkt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nach Geschenken stöbern, Glühwein trinken oder einfach nur Freunde treffen - der Nürnberger Christkindlesmarkt ist ein Besuchermagnet. Wir mischen uns an jedem Öffnungstag unters Volk und liefern täglich die schönsten Impressionen vom Markt.

Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Christkinder des Tages Täglich machen wir uns auf die Suche, um unter den Besuchern des Nürnberger Christkindlesmarkts das Christkind des Tages zu finden und zu küren. Wer möchte, darf einmal probeweise die Perücke mit den langen blonden Locken und das Krönchen tragen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 24. Dezember Das Nieselwetter am Heiligen Abend hält Touristen und Nürnberger nicht davon ab, dem Christkindlesmarkt einen letzten Besuch abzustatten. Bei Glühwein und Bratwurst genießen sie den Nachmittag vor dem großen Fest.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 23. Dezember Auf dem Hauptmarkt herrschte am Freitag keine Spur von Weihnachtshektik: Auch kurz vor dem großen Fest schlendern die Besucher entspannt über den Christkindlesmarkt, wärmen sich mit heißem Glühwein und begutachten die Sterne und Kugeln, die von den Dächern der Buden herunter baumeln.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 22. Dezember Zwei Tage noch bis Weihnachten, die Temperaturen sind nahe dem Gefrierpunkt und ein eisiger Ostwind weht durch Nürnbergs Gassen - ein Grund mehr, sich auf dem Christkindlesmarkt mit einer Tasse Glühwein aufzuwärmen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 21. Dezember Zwei Tage nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sind der Nürnberger Christkindlesmarkt und der Markt der Partnerstädte trotz verstärkter Polizeipräsenz gut besucht.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 19. Dezember Die letzte Woche des Christkindlesmarkt ist angebrochen. Auch heute zog es wieder Menschen aus aller Welt in die Frankenmetropole. Besonders Fußballbegeisterte waren heute auf dem berühmten Nürnberger Weihnachtsmarkt anzutreffen. Der 1. FC Nürnberg spielt heute zum letzten Mal vor der Winterpause. Gegner ist der 1. FC Kaiserslautern. Grund genug sich vorher mit einem Glühwein auf das Spiel einzustimmen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 18. Dezember Am Nürnberger Christkindlesmarkt trifft man auf Weltenbummler, frisch vermählte Paare und kleine Hunde, die dicke Wintermäntel tragen. Auch am Sonntag tummeln sich Besucher aus aller Welt auf dem weihnachtlichen Markt. Kleiner Praxistipp: Gegen den eisigen Wind hilft ein heißer Glühwein.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 17. Dezember Weihnachten kommt immer näher - und auch wenn es heuer wohl nichts wird mit einer weißen Weihnacht, kann man auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt dennoch schon etwas festliche Atmosphäre aufsaugen. Die Stimmung bei den Besuchern war jedenfalls auch heute wieder blendend.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 16. Dezember Schon am Nachmittag sind die Gassen des Christkindlesmarktes fast überfüllt, der Freitagabend wird wohl noch so einige Besucher anziehen. Trotz eisigem Wind stehen an jeder Ecke glückliche Lebkuchen- und Glühweinliebhaber.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 15. Dezember Egal an welchem Tag der Woche man den Christkindlesmarkt in Nürnberg besucht, er ist immer gut gefüllt. Überall stehen Familien, Freunde und Paare zusammen um gemeinsam bei einer Tasse Glühwein und ein paar fränkischen Bratwürsten die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am14. Dezember Trotz des trüben Wetters hat es auch heute wieder zahlreiche Nürnberger und Toursiten auf den Christkindlesmarkt gezogen. Bratwurst und Glühwein schmecken nämlich auch bei Regen gut.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 13. Dezember Für viele Besucher gehört der alljährliche Besuch auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt mittlerweile zum Pflichtprogramm. Nicht nur die Einheimischen werden von den weihnachtlichen Gerüchen und den kulinarischen Angeboten angelockt. Auf dem berühmten Weihnachtsmarkt treffen Leute aus aller Welt zusammen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 12. Dezember Zum Wochenstart ist der Nürnberger Christkindlesmarkt wieder gut gefüllt. Bereits am frühen Nachmittag tummeln sich die Besucher um die diversen Stände mit Kunsthandwerk, Bratwürsten und Glühwein. Auch heute gibt es wieder allerlei spannende Geschichten aus der ganzen Welt.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 11. Dezember Wundervolles Ambiente und vorweihnachtliche Stimmung: Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist ein wahrer Besuchermagnet. Zurecht? Wie haben uns bei den Besuchern umgehört: Mit einem halben Meter Wurst in der rechten Hand und eine Tasse Heidelbeerglühwein in der Linken steigt die Vorfreude auf das Fest beinahe in Unermessliche - da sind sich alle einig.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 10. Dezember Egal ob Familienausflug oder kurzer Zwischenstopp während der Weihnachtseinkäufe, der Christkindlesmarkt lockt mit Glühwein und Bratwurst am Samstag bei Sonnenschein und blauem Himmel Touristen und Nürnberger an.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 9. Dezember Wie läutet man am besten das Wochenende ein? Richtig, zusammen mit den Lieben geht es ab auf den Nürnberger Christkindlesmarkt. Auch am Freitag tummelten sich auf dem Hauptmarkt Besucher aus aller Welt und hatten allerlei spannende Geschichten zu erzählen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 8. Dezember Ein Besuch auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt lohnt sich allemal - und das nicht nur wegen des wärmenden Glühweins, der leckeren Bratwürste oder dem tollen Weihnachtsschmuck. Zu sehen gibt es auch allerlei interessante Menschen - und jeder von ihnen hat eine andere, aufregende Geschichte zu erzählen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 7. Dezember Der Himmel ist zwar etwas grau, dafür leuchten die bunten Lichter des Christkindlesmarkt, des Marktes der Partnerstädte und die Kinderweihnacht umso mehr. Auch heute, einen Tag nach Nikolaus, hat es zahlreiche Besucher in Nürnbergs Innenstadt verschlagen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 6. Dezember Am Nikolaus-Tag ist der Nürnberger Christkindlesmarkt gut besucht. Gäste aus nah und fern bummeln gemütlich durch die Gassen und genießen Glühwein, Würstl und Co. Diesmal hat sich auch ein bekanntes Gesicht unter die Besucher des Tages gemischt.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 5. Dezember Trotz Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt und einer grauen Wolkendecke lockte auch am Montag der Christkindlesmarkt wieder viele Besucher nach Nürnberg. Im "Städtlein aus Holz und Tuch" genossen Jung und Alt aus fern und nah die Atmosphäre bei Glüchwein, Bratwürste und Co.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 4. Dezember Bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen zog es viele Besucher am zweiten Adventssonntag auf den Nürnberger Christkindlesmarkt. Dicht gedrängt genossen sie im "Städtlein aus Holz und Tuch" Glühwein, Bratwürste und Co. Vor allem die Spanier waren reichlich vertreten, weil dort am 4. Dezember ein Feiertag ist.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 3. Dezember Samstag, Sonnenschein, Shopping-Gelegenheit: Der perfekte Tag, um dem Nürnberger Christkindlesmarkt einen Besuch abzustatten. Das dachten sich so Einige und pilgerten in Richtung Hauptmarkt. Das Ergebnis: Ein brechend voller Weihnachtsmarkt. Kein Grund für die Besucher, sich aus ihrer Vorweihnachtsstimmung reißen zu lassen.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 2. Dezember Es nieselt, es ist windig und mit knapp vier Grad auch ziemlich kalt. Doch schlechtes Wetter ist noch lange kein Grund, um auf Glühwein, Drei im Weckla und Weihnachtsstimmung zu verzichten. So war auch am Freitag wieder eine Menge los auf dem Christkindlesmarkt.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 1. Dezember Weihnachtlich ist die Stimmung auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Der Kinderchor singt, das Christkind erzählt eine Weihnachtsgeschichte und die Besucher von Nah und Fern genießen drei leckere "Broudwärschd" im Weggla und eine (oder auch mehrere) Tassen Glühwein, während sie durch die Stände schlendern.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 30. November Ob aus Nürnberg, München oder Singapur, der Christkindlesmarkt ist allemal einen Besuch wert. Am Mittwoch traf man Geburtstagskinder, Weihnachtskinder und wie gewohnt auch ein wunderschönes Christkind des Tages.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 28. November Touristen aus nah und fern, spontane Besucher und ein Ire auf einer Mission: Bei schönem Wetter herrschte auf dem Christkindlesmarkt auch am Montag reges Treiben zwischen Glühweinständen und Bratwurstbuden.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 27. November Viele Familien, junge Paare, aber auch Touristen zog es am Sonntag auf den Christkindlesmarkt. Das Wetter spielte mit, nur ein paar Regentropfen fielen vom Himmel. Doch bei all den hellen Lichterketten und bunten Weihnachtskugeln spielen die dunklen Wolken ohnhin keine Rolle.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am 26. November Besonders der Samstag lädt zu einem Spaziergang über den Christkindelsmarkt ein. Denn trotz des grauen Himmels bummelten viele Besucher zwischen den Ständen entlang, tranken den ein oder anderen Glühwein oder lauschten dem Chor.



Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt 2016: Die Besucher am ersten Tag Am ersten Tag tummeln sich Familien und Freunde aus nah und fern, mache fiebern dem Prolog entgegen, andere erfreuen sich an Glühwein und Bratwurst. Die Besucher am ersten Tag!



