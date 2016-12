Schöne Bescherung mit unserem Christkindlesmarkt-Quiz!

Tablet, Smartwatch, Reader: Drei tolle Hauptgewinne werden verlost - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Tablet, Smartphone, Tolino, Lebkuchen und jede Menge verschiedene Weihnachtspezialitäten: Mit unserem großen Christkindlesmarkt-Quiz machen wir Wünsche wahr. Um zu gewinnen, mussten Sie nur ein paar Fragen zum berühmtesten Weihnachtsmarkt der Welt beantworten.

Bis zum 24. Dezember haben wir jeden Tag an dieser Stelle eine Frage zur Geschichte des Christkindlesmarkts vorgestellt. Wer sein Gedächtnis auffrischen wollte, konnte auch einfach vorher unsere Galerien zurate ziehen.

Jeden Tag haben wir unter allen Einsendern mit den richtigen Antworten ein Geschenkpaket mit Lebkuchen und anderen Weihnachtsspezialitäten verlost. Und am 27. Dezember - ein wenig später als beim Christkind - ist dann auch bei uns Bescherung. Wer bis zum 24. Dezember alle Fragen in unserem Quiz richtig beantwortet hat, kriegt die Chance auf ein Samsung Galaxy Tablet S2 9.7 WiFi. Ebenfalls in der Verlosung befinden sich eine Sony Smartwatch 3SWR 50 sowie ein Tolino Shine 2 HD. Da kann das Fest doch kommen. Doch aufgepasst: Es muss wirklich jede Frage richtig beantwortet sein, um einen dieser Gewinne in der Schlussziehung abzustauben.

mk